Krafth från start för Newcastle – Elanga och Isak utanför truppen

Under fredagskvällen tar Newcastle United mot spanska Espanyol i en träningsmatch.

Då får svenske Emil Krafth chansen från start.

Detta samtidigt som Anthony Elanga och Alexander Isak har lämnats utanför truppen.

Med en vecka kvar till premiären av Premier League-säsongen tar Newcastle United mot Espanyol i en träningsmatch på St. James’ Park.

Till matchen, som har avspark 20.30, offentliggjorde det engelska lagets sin startelva. I den finns bland annat Emil Krafth, men också nyförvärven Seung-soo och Aaron Ramsdale som gör sina första starter för ”The Magpies”.

Två spelare som inte startar – eller är med i truppen – är svenskarna Anthony Elanga och Alexander Isak.

Den sistnämnda befinner sig i konflikt med klubben då han önskar att lämna den under sommarens transferfönster och sägs även ha portats från lagets träningar.

Den andra vilas troligen under fredagen, då Newcastle så sent som under lördagen spelar en ny träningmatch mot Atletico Madrid.