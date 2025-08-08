Klart: Umeå FC sparkar Anders Bååth

De har spelat 17 matcher – och tagit fem poäng.

Nu har Umeå FC valt att sparka huvudtränare Anders Bååth.

– Det här är ett tufft men nödvändigt beslut, säger sportchef Adam Chennoufi.

Nykomlingarna Umeå FC har inte direkt haft någon drömstart i superettan.

På de inledande 17 matcherna har man endast tagit fem poäng, samtliga via kryss.

Nu har man även valt att sparka sin huvudtränare, Anders Bååth, vilket klubben meddelar under fredagen.

– Det här är ett tufft men nödvändigt beslut. Vi vill rikta ett stort tack till Anders för hans engagemang och det arbete han lagt ner för Umeå FC och önskar honom stort lycka till framöver, säger Umeås sportchef Adam Chennoufi i ett uttalande.

Framgent kommer Jens Sjöström att leda laget som spelar sin nästa match på söndag, mot Trelleborgs FF.



