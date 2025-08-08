Jordan Larsson målskytt för FCK i förlust mot Århus

De spelade 0-0 mot Malmö FF i tisdags.

Idag, fredag, tog FC Köpenhamn emot Århus i den danska ligan.

Då blev Jordan Larsson målskytt – när man föll med uddamålet.

Under fredagskvällen tog FC Köpenhamn mot AGF Århus i den fjärde omgången av Superligaen. Detta efter att FCK så sent som i tisdags gästat Malmö FF på Eleda stadion i Champions League och spelat 0-0.

Matchen mot Århus blev inte riktigt som serieledarna från Köpenhamn hade tänkt sig. Detta då Århus, med Eric Kahl och Felix Beijmo i laget, ledde med 3-0 efter 74 minuter.

Därefter jagade FCK en reducering och fick också till en sådan. Detta efter att Jordan Larsson slagit till två minuter senare till 1-3.

Åtta minuter senare skulle Köpenhamn få in ytterligare ett reduceringsmål, då Magnus Mattsson slog in en elvametersspark.

FC Köpenhamn gjorde vad de kunde för att även kvittera matchen men lyckades inte. Således slutade fredagskvällens match med förlust – deras första för säsongen.