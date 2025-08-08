Malmö FF vinner historiska derbyt – Plantin stor hjälte

Malmö FF och FC Rosengård spelade ett historiskt första Skånederby mellan varandra i damallsvenskan.

Detta i en match som länge såg ut att sluta mållös.

Detta fram till att Anna Plantin, med sin första touch, gjorde matchens enda mål i den 86:e minuten.

Efter ett tre veckors långt uppehåll drog den damallsvenska säsongen igång igen under fredagskvällen.

Den 13:e omgången inleddes med hela fyra matcher under fredagen, där Skånederbyt mellan FC Rosengård och Malmö FF var först ut.

Matchen mellan fjolårets svenska mästare och de Himmelsblå nykomlingarna var mållös fram till den 86:e minuten, trots att båda lagen skapat ett par målchanser. Däribland ett jätteläge för Rosengårds Molly Johansson som brände från nära håll i den 82:a minuten.

Det var dock Malmö FF som skulle göra mål och vinna matchen. Detta efter att Murphy missbedömt ett inlägg som Anna Plantin kunde nicka in i mål. Detta gjorde hon med sin första touch i matchen, då hon byttes in mindre än en minut tidigare.

Således vann de himmelsblå nykomlingarna det första damallsvenska skånederbyt mellan Rosengård och Malmö FF.