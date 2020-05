Tar in Noring: "Bygger vidare på Falkenbergsandan"

Falkenbergs FF har sökt ny målvakt efter skadan på Tim Erlandsson. Nu meddelar FFF att de tar in Viktor Noring.

– Det känns skönt, efter månader av osäkerhet med allt med corona och när säsongsstarten blir. Jag ser fram emot detta, säger Noring till FFF:s hemsida.

Falkenberg fick Tim Erlandsson korsbandsskadad nyligen. Erlandsson kan bli borta åtta-tio månader och en ny målvakt behövde komma in bredvid andra målvakten Johan Brattberg. Nu har FFF klart med en sådan.

Viktor Noring ansluter som Bosman, ett kontrakt för 2020-säsongen.

– Falkenbergs FF är mycket nöjda med att ha kontrakterat Viktor Noring, i första hand året ut. Viktor har rutin via spel i elitklubbar under en följd av år och vi ser fram emot att han tar upp kampen med Johan Brattberg. Det vi hitintills lärt känna av Viktor är att han är en personlighet som passar bra in i gruppen och bygger vidare på Falkenbergsandan, säger FFF:s sportchef Håkan Nilsson till klubbens hemsida.

29-årige Norings senaste klubb var Kalmar FF, och han har tidigare rutin från allsvenskan i Malmö FF och Trelleborgs FF, därutöver en rad utländska klubbar.

Noring är glad över att ha kommit till Falkenberg:

– Det känns jättekul. Vi började diskutera förra veckan och nu har det löst sig. Det känns skönt, efter månader av osäkerhet med allt med corona och när säsongsstarten blir. Jag ser fram emot detta, säger Noring till FFF:s hemsida.





