Mads Thychosen har spelat fyra Stockholmsderbyn mot Djurgården i allsvenskan – och inte förlorat ett enda.

Frågan är om dansken kommer att hålla i sitt derbyfacit i och med AIK:s tuffa spelschema?

– Om man är sliten inför ett derby ska man inte spela fotboll, slår Thychosen fast för FotbollDirekt.

REPORTER: CASPER NORDQVIST

Efter att ha besegrat ungerska Györi med 2-1 under torsdagskvällen väntar en ny match för AIK redan under söndagen. Detta då man välkomnar rivalen Djurgårdens IF till Strawberry arena i allsvenskan.

För Mads Thychosen blir detta hans femte derby mot de blårandiga rivalerna – vilket är ett motstånd han ännu inte har förlorat mot i allsvenska sammanhang. På frågan om hur det ska bli att spela söndagens stormatch svarar AIK:s danska högerback:

– Det blir ju mäktigt som alltid. Derbyn är någonting speciellt och vi ser verkligen fram mot matchen på söndag, det är det vi har fullt fokus på nu och sedan tar vi en match i taget, säger han till FotbollDirekt.

Du är verkligen en typisk derbyspelare. Det känns som att du älskar de typer av matcher mer än de flesta?

– Det vet jag inte. Jag tror att alla älskar dem men ja, jag älskar att spela derbyn. Det är någonting speciellt och vi ser fram emot matchen.

När FotbollDirekt tar upp Mads Thychosens spelstil, och hur den passar in i de tuffa derbymatcherna, fyller dansken i:

– Ja, det gör det. Det är alltid skönt att dela ut en tackling när det är 50 000 på plats, det gillar man.

Med torsdagens match i Europa Conference League och söndagens derby får de svartgula endast två dagars vila. Detta till skillnad från Djurgården som spelade sin senaste match i söndags (1-1 mot Halmstads BK).

– Ja, det är så det är. Det är bra då vi älskar att spela fotbollsmatcher och vi kommer att vara redo på söndag.

Så var det även för Djurgården i våras då de spelade mot Chelsea. Märkte man att de var trötta?

– Nej, om man är sliten inför ett derby ska man inte spela fotboll, avslutar Mads Thychosen.

Derbyt mellan AIK och Djurgården har avspark klockan 14.00 på söndag.