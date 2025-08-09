Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

Officiellt: Martinez lämnar Barcelona

  • Author image

    Nilo Ek

    • Webbredaktör

    Följ Fotbolldirekt på

    Google news

    Inigo Martinez har gjort sitt i Barcelona.
    Mittbacken närmar sig flytt till Al Nassr.

    Under lördagen bekräftar Barcelona att mittbacken Inigo Martinez lämnar klubben.

    ”Vi vill tacka honom för hans professionalism, insatser, dedikation och hängivenhet under sina två säsonger i ”blaugrana”-tröjan”, skriver Barcelona i ett uttalande.

    34-åringen anslöt till Barça från Athletic Club 2023 och det blev totalt tre mål och sex assist på 71 matcher i den katalanska klubben.

    Enligt Relevo-journalisten uppges nästa klubbadress för Martinez bli saudiska Al Nassr.

    Video

    Gabriel Gudmundsson om flytten till Leeds

    Den här artikeln handlar om:

    Dela artikel:

    Senaste Nytt