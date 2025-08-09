Officiellt: Martinez lämnar Barcelona

Inigo Martinez har gjort sitt i Barcelona.

Mittbacken närmar sig flytt till Al Nassr.

Under lördagen bekräftar Barcelona att mittbacken Inigo Martinez lämnar klubben.

”Vi vill tacka honom för hans professionalism, insatser, dedikation och hängivenhet under sina två säsonger i ”blaugrana”-tröjan”, skriver Barcelona i ett uttalande.

34-åringen anslöt till Barça från Athletic Club 2023 och det blev totalt tre mål och sex assist på 71 matcher i den katalanska klubben.

Enligt Relevo-journalisten uppges nästa klubbadress för Martinez bli saudiska Al Nassr.