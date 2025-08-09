Newcastles oro – stjärnan ut skadad
Newcastle spelade träningsmatch mot Atletico Madrid.
Då tvingades Anthony Gordon kliva av i den 84:e minuten.
Premier League drar i gång om en vecka. Under lördagen ställdes Newcastle mot Atletico Madrid i en träningsmatch.
Förutom att ”The Magpies” förlorade med 2–0 mot det spanska laget, efter mål av Julian Alvarez och Antoine Griezmann, tvingades en av lagets stjärnor bryta matchen.
Det var i den 84:e minuten som Anthony Gordon behövde kliva av efter att ha suttit sig ner i gräset. Engelsmannen fick behandling på ena benet och haltade sedan ner i spelartunneln.
I Premier League-premiären ställs Newcastle mot Aston Villa den 16 augusti.
