Newcastles oro – stjärnan ut skadad

Newcastle spelade träningsmatch mot Atletico Madrid.

Då tvingades Anthony Gordon kliva av i den 84:e minuten.

Premier League drar i gång om en vecka. Under lördagen ställdes Newcastle mot Atletico Madrid i en träningsmatch.

Förutom att ”The Magpies” förlorade med 2–0 mot det spanska laget, efter mål av Julian Alvarez och Antoine Griezmann, tvingades en av lagets stjärnor bryta matchen.

Det var i den 84:e minuten som Anthony Gordon behövde kliva av efter att ha suttit sig ner i gräset. Engelsmannen fick behandling på ena benet och haltade sedan ner i spelartunneln.

I Premier League-premiären ställs Newcastle mot Aston Villa den 16 augusti.

