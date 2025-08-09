Prenumerera

Foto: Alamy

Newcastles oro – stjärnan ut skadad

    Nilo Ek

    Newcastle spelade träningsmatch mot Atletico Madrid.
    Då tvingades Anthony Gordon kliva av i den 84:e minuten.

    Premier League drar i gång om en vecka. Under lördagen ställdes Newcastle mot Atletico Madrid i en träningsmatch.

    Förutom att ”The Magpies” förlorade med 2–0 mot det spanska laget, efter mål av Julian Alvarez och Antoine Griezmann, tvingades en av lagets stjärnor bryta matchen.

    Det var i den 84:e minuten som Anthony Gordon behövde kliva av efter att ha suttit sig ner i gräset. Engelsmannen fick behandling på ena benet och haltade sedan ner i spelartunneln.

    I Premier League-premiären ställs Newcastle mot Aston Villa den 16 augusti.

