Klart: Darwin Nunez lämnar Liverpool

Darwin Nunez tar farväl av Liverpool.

Anfallaren går till saudiska Al-Hilal.

Darwin Nunez har under en längre tid varit på väg bort från Liverpool. Under lördagen står det klart att uruguayanen lämnar de regerande PL-mästarna för saudiska Al-Hilal.

Kontraktet med den saudiska jätten sträcker sig till 2028 och affären landar på 53 miljoner euro (609,5 miljoner kronor) plus bonusar, enligt Fabrizio Romano.

Nunez anslöt till Liverpool 2022 från Benfica och har bland annat vunnit en Premier League-titel med klubben.

Det blev totalt 143 matcher och 40 mål för Merseysideklubben.