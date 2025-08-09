Prenumerera

Levi med första målet i Ferencvaros

    Jonathan Levi har nätat för Ferencvaros.
    Målet kom i matchen mot Nyíregyháza.

    Det var i somras som den förre IFK Norrköping-stjärnan lämnade Puskas Akademia för ungerska jätten Ferencvaros.

    Under lördagen gjorde svensken sitt första mål för klubben. I 4–1-segern mot Nyíregyháza hittade Levi in med en fullträff i den 33:e minuten.

    Erter tre omgångar toppar Ferencvaros den ungerska ligan.

    Levi har ett förflutet i klubbar som Östers IF, Elfsborg och Rosenborg.

