Levi med första målet i Ferencvaros

Jonathan Levi har nätat för Ferencvaros.

Målet kom i matchen mot Nyíregyháza.

Det var i somras som den förre IFK Norrköping-stjärnan lämnade Puskas Akademia för ungerska jätten Ferencvaros.

Under lördagen gjorde svensken sitt första mål för klubben. I 4–1-segern mot Nyíregyháza hittade Levi in med en fullträff i den 33:e minuten.

Erter tre omgångar toppar Ferencvaros den ungerska ligan.

Levi har ett förflutet i klubbar som Östers IF, Elfsborg och Rosenborg.