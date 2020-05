Inga hot om avhopp från AIK eller krav på omförhandlingar - "Överträffar allt"

AIK står stadigt trots att Solnaklubben tidigt i Coronakrisen gick ut och bad om ekonomiskt stöd.

I dag berättar AIK:s nye vd Björn Wesström om att inget hot om sponsorsavhopp eller krav på omförhandlingar finns.

– Nej, våra samarbetspartners har både uttryckt och agerat på ett sätt som överträffat alla förväntningar. Deras lojalitet är fantastisk, säger Wesström till FotbollDirekt.se

– Vi jobbar efter principen alla eller ingen, sa AIK:s vd och klubbdirektör Björn Wesström till Sveriges Radio i fredags förra veckan.

Uttalandet handlade om att AIK inte kommer att selektera vilka som får biljetter till klubbens matcher och inte. Enligt Wesström så är det bättre för klubben att spela helt utan publik. Ett ställningstagande som kommer i skenet av spekulationerna om att Folkhälsomyndigheten gradvis kommer att öppna för spel inför publik - och alltså inte släppa på det fullt ut när det väl tillåts åskådare på allsvenska matcher.

AIK kommer således att avvika från det protokoll som klubbarna gemensamt tagit fram med olika faser för att kunna starta upp så effektivt som möjligt och samtidigt hindra smittspridning. Den näst sista fasen innan full åskådarkapacitet skulle vara att åskådare sitter på var tredje plats på arenan. Något som Wesström och AIK alltså inte kommer att genomföra.

– Vi tänker inte selektera vilka som får se AIK:s matcher, det är emot våra grundprinciper i en medlemsförening som rankar vår publik väldigt högt, sa han.

En knapp vecka senare har Wesström fått många reaktioner på uttalandet. Men inget talar för att sponsorer och samarbetspartners ställer sig emot AIK:s linje - trots att det skulle kunna vara så att exponering och andra avtalade motprestationer inte levereras fullt ut.

Hur har reaktionerna varit sedan ni fick ut med att publik på etappvis inte är aktuellt för er?



– Positiva, utgångspunkten för beslutet är att publikselektering inte är något som AIK Fotboll vill ägna sig åt, sen finns det alltid någon som vill problematisera tagna beslut, men det är normalt i vår verksamhet, säger Wesström till FotbollDirekt.se i dag.



Jag förstår att du känner att bilden av ert beslut blev lite ensidig, kring framförallt ekonomi?



– Synpunkterna ur ett ekonomiskt perspektiv som framkommit har handlat om att AIK avstår intäktsmöjligheter, vilket idag ingen kan svara på om det stämmer. För de som skall genomföra en match med kraftigt reducerat publik, enligt det protokoll som reglerar detta, så kräver det insatser av arrangören som medför stora kostnader vilket gör att det är mycket svårt att uppskatta om det skulle bli någon ekonomisk vinst överhuvudtaget.



Idrottens affärers krönikör Dan Persson visar förståelse för ert beslut men hävdar att det till stor del är taget för att så långt det är möjligt undvika att årskortsinnehavare kräver pengarna tillbaka. Din syn kring det?



– AIK:s publik är vital för vår elitverksamhet, vi behöver vara tydliga med vilka värden som är kärnan i vår verksamhet. Om de signalerna är tydliga, så tror jag att möjligheterna till att lojaliteten består även i svåra tider ökar.



Har ni än så länge kontaktats av någon av era sponsorer som vill förhandla för att en stor del av ordinarie exponering går förlorad genom mycket möjligt flera månaders spel inför tomma läktare?



– Nej, våra samarbetspartners har både uttryckt och agerat på ett sätt som överträffat alla förväntningar. Deras lojalitet är fantastiskt.



Andra klubbar har uttryckt att dom avser involvera sina supportrar i beslut kring protokollets fas 4, hur resonerade ni där?

– Vi står i ständig dialog med våra organiserade supportergrupper och via den dialogen har vi framfört vår ståndpunkt, vilket mottagits väl.

Taket för offentliga sammankomster förlängs nu sannolikt fram till i höst med en fortsatt begränsning på 50 personer. Besked väntas inom kort. Hur pass mycket försvåras den totala rådande bilden av det?



– Det beskedet speglar pandemins grepp om Sverige. Det skapar stora problem såväl emotionellt som ekonomiskt för oss, men vi utgår från de begränsningar som gäller för Sverige stöder målen med smittspridningsbekämpningen.



Det finns ju redan ett statligt stöd till idrotten. Många upplever ju sedan länge att det inte är tillräckligt. Vad är din uppfattning?



– Att ett riktat stöd till elitidrotten idag inte finns, vilket är mer än märkligt. Elitidrotten är den delen av idrotten som driver utvecklingen av sporten framåt, genererar miljontals kronor i skatteintäkter per år, genererar landslagsspelare, genererar miljontals åskådare och upplevelser per år och som egentligen borde behandlas som en helt egen bransch. Men istället så klumpas elitidrotten ihop med all idrott, vilket slår mycket hårt mot elitidrotten och med det alla de värden som den genererar.