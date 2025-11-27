Uppgifter: Cristian Orozco skriver på för United i dagarna

Manchester United ser ut att säkra upp ett nyförvärv.

Enligt Fabrizio Romano är 17-årige Cristian Orozco på väg till England för att skriva på för klubben under de kommande dagarna.

Foto: Alamy

Vinterns transferfönster har ännu inte öppnat. Trots det ser Manchester United ut att säkra ett nyförvärv.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano är nämligen Cristian Orozco, 17, på väg till England för att skriva på för ”The Red Devils” under de kommande dagarna.

Uppgifterna gör även gällande att United kommer att betala omkring en miljon dollar, eller 9,8 miljoner kronor, för Colombianen. Däremot kommer inte mittfältaren att ansluta till Premier League-laget förrän i juni 2026, enligt uppgifterna.

Cristian Orozco spelar för närvarande i Fortaleza och har även gjort 17 landskamper för Colombias U17-landslag.