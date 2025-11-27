Rangers bröt tunga sviten mot Braga

Rangers och Braga kryssade

Gabri Martinez kvitterade i 69:e minuten

Rangers nu 33:e, Braga på sjunde plats

Det blev fyra raka förluster i Europa League för Rangers. Men på torsdagen hemma mot Braga kom trendbrottet, även om det inte blev seger. Matchen slutade 1–1 (1–0).

Rangers–Braga – mål för mål

Rangers gjorde 1–0 på tilläggstid i första halvlek genom James Tavernier på straff.

I den 61:a minuten fick Braga Rodrigo Zalazar utvisad.

I 69:e minuten slog Gabri Martinez till och kvitterade för Braga. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Rangers har en oavgjord och fyra förluster och 2–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Braga har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 9–5 i målskillnad.

Det här betyder att Rangers nu ligger på 33:e plats i tabellen och Braga är på sjunde plats.

I nästa match möter Rangers Ferencvaros borta och Braga möter Niza borta. Båda matcherna spelas torsdag 11 december 18.45.

Rangers–Braga 1–1 (1–0)

Europa League

Mål: 1–0 (45) James Tavernier, 1–1 (69) Gabri Martinez.

Varningar, Rangers: Mohammed Diomande, Connor Barron, Djeidi Gassama.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rangers: 0-1-4

Braga: 3-1-1

Nästa match:

Rangers: Ferencváros TC, borta, 11 december

Braga: Nice, borta, 11 december