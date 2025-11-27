Nottingham Forest körde över Malmö FF

Malmö FF stod inför en tuff uppgift i Europa League.

Detta då man gästade Nottingham Forest på bortaplan.

Där skulle man förlora klart med 3-0.

Foto: Alamy/Bildbyrån

***

På ett nära fullsatt City Ground i Nottingham var hemmalaget, via Kalimuendo, nära att ta ledningen redan i den andra minuten. Detta då han testade skott med vänsterfoten, som gick tätt utanför den ena stolpen.

Tre minuter senare fick inte MFF bort bollen i straffområdet varpå Dominguez kunde nicka bollen mot mål, men tätt utanför. Kort därefter skapade Sead Haksabanovic Malmös första skott på mål, som tvingade John Victor till en adekvat räddning. Innan tio minuter fotboll var spelade hade Abbott testat ett avslut från distans, som Ellborg klarade.

När 25 minuter fotboll var spelade i England var det tydligt att hemmalaget förde det mesta av spelet, samtidigt som MFF stod upp på ett bra sätt. Med 28 minuter på klockan dök bollen upp framför fötterna på Ryan Yates strax innanför straffområdeslinjen. En sekund senare hade han placerat in 1-0 bakom Melker Ellborg.

Med 30 minuter på klockan rev Pontus Jansson ner Arnaud Kalimuendo strax utanför boxen och tilldelades ett gult kort. Frisparken slog Hudson-Odoi i muren. Sju minuter senare stod Ellborg för en fin räddning när Kalimuendo fick lossa från bra vinkel. På den efterföljande hörnan nådde Milenkovic högst och tvingade Ellborg till en ny fin parad.

Innan den första halvleken var över skulle Nottingham göra sitt andra mål för kvällen. Detta då Kalimuendo kunde stöta in en retur från nära håll efter en ny räddning av Ellborg.

Med omkring en kvart spelad av den andra akten utökade Nottingham Forest. Detta då Milenkovic snappade upp en retur framför mål och enkelt kunde raka in 3-0. Efter VAR-granskning visade det sig att målet stod sig.

Den sista halvtimmen av matchen blev mållös och Nottingham-segern en enkel sådan.

***

Startelvor:

Nottingham Forest: Victor; Abbott, Milenkovic, Murillo, Morato – McAtee, Sangaré, Dominguez, Yates – Hudson-Odoi, Kalimuendo.

Malmö FF: Ellborg; Rösler, Jansson, Djuric – Busanello, Skogmar, Berg Johnsen, Stryger – Haksabanovic, Gudjohnsen, Bolin.