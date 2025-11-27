Hugo Bolin tvingades till byte med skada
Malmö FF förlorade mot Nottingham Forest.
Som om det inte var nog tvingades Hugo Bolin till byte med en befarad skada.
Matchen mellan Nottingham Forest och Malmö FF var en dryg halvlek gammal när Hugo Bolin, 22, gick ner i marken efter att ha duellerat mot hemmalagets mittback Murillo.
I duellen skulle Bolins fot vika sig vilket ledde till att han behövde vård – och senare behövde utgå. I hans ställe byttes Emmanuel Ekong in.
När yttern låg nere i gräset på City Ground fick han även sin fot lindad och när han skulle gå ut från planen behövde han hjälp av MFF:s medicinska team.
När Bolin byttes ut ledde Nottingham Forest med 2-0. Kort senare skulle Premier League-laget göra 3-0.
