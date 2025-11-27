Hugo Bolin tvingades till byte med skada

Malmö FF förlorade mot Nottingham Forest.

Som om det inte var nog tvingades Hugo Bolin till byte med en befarad skada.

Foto: Bildbyrån

Matchen mellan Nottingham Forest och Malmö FF var en dryg halvlek gammal när Hugo Bolin, 22, gick ner i marken efter att ha duellerat mot hemmalagets mittback Murillo.

I duellen skulle Bolins fot vika sig vilket ledde till att han behövde vård – och senare behövde utgå. I hans ställe byttes Emmanuel Ekong in.

När yttern låg nere i gräset på City Ground fick han även sin fot lindad och när han skulle gå ut från planen behövde han hjälp av MFF:s medicinska team.

När Bolin byttes ut ledde Nottingham Forest med 2-0. Kort senare skulle Premier League-laget göra 3-0.