Nardin Mulahusejnovic bakom Noahs kryss mot Aberdeen

Oavgjort mellan Aberdeen och Noah

Nardin Mulahusejnovic kvitterade i 52:a minuten

Aberdeen nu 33:e, Noah på 23:e plats

Aberdeen gjorde 1–0 i första halvlek genom Kevin Nisbet hemma mot Noah i Conference League herr. I andra halvlek kvitterade Noah genom Nardin Mulahusejnovic i 52:a minuten. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.

Aberdeen–Noah – mål för mål

Kevin Nisbet gav Aberdeen ledningen på tilläggstid i första halvlek.

Direkt efter pausen nätade Nardin Mulahusejnovic och kvitterade för Noah. 1–1-målet blev matchens sista.

Aberdeen har haft en tuff start på serien och har bara två poäng efter fyra spelade matcher. Noah har fem poäng.

Nästa motstånd för Noah är Legia Warsawa. Lagen möts torsdag 11 december 18.45.

Aberdeen–Noah 1–1 (1–0)

Conference League herr, Pittodrie Stadium

Mål: 1–0 (45) Kevin Nisbet, 1–1 (52) Nardin Mulahusejnovic.

Varningar, Aberdeen: Graeme Shinnie, Topi Keskinen, Jack Milne, Nicolas Milanovic. Noah: Nathanael Saintini.

Nästa match:

Noah: Legia Warszawa, hemma, 11 december