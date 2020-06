Så mycket pengar fick din klubb av regeringens stödpaket

Riksidrottsförbundet har nu meddelat vilka klubbar som får ta del av regeringens stödpaket.

I allsvenskan toppas listan av BK Häcken - men den SEF-klubb som fick klart mest pengar var IK Brage.

På måndagen publicerade Riksidrottsförbundet listan över vilka idrottsföreningar som beviljats ersättning som kompensation för de ekonomiska förluster klubbarna drabbats av på grund av coronapandemin. Av de 500 miljoner kronorna som regeringen valt att dela ut så har 4 319 000 kronor fördelats bland 14 av SEF-klubbarna. Övriga klubbar har antingen fått avslag/Ej beviljat stöd eller inte skickat in någon ansökan.

På sin hemsida skriver Riksidrottsförbundet att stödet ska kompensera för föreningarnas uteblivna intäkter och kostnader för inställda evenemang under perioden 12 mars till 30 juni. Stödet baseras på hur stor förlust klubbarna gjort i förhållande till sin omsättning och förhoppningen är att klubbarna ska få ta del av sitt stöd innan midsommar.



Av elitklubbarna är det IK Brage som fått klart mest pengar - deras stöd på 2 569 000 kronor utgör mer än hälften av den totala summan som tilldelats SEF-klubbarna. I allsvenskan är det BK Häcken som fått mest pengar, följt av Djurgården och Falkenberg.

RF:s ordförande Björn Eriksson är nöjd över att stödpaketet nu är på plats men beskriver också svårigheterna med att fördela pengarna när behovet av stöd är så stort.



– Det känns bra att vi kan hjälpa ryggraden i Idrotts-Sverige, våra tusentals idrottsföreningar runt om i landet som vecka ut och vecka in skapar bra idrott för barn och ungdomar. Det har varit en grannlaga uppgift att på ett så rättvist sätt som möjligt fördela 500 miljoner kronor när behovet är 1,3 miljarder, säger Björn Eriksson till RF:s hemsida.



Vidare menar Eriksson att idrottsrörelsen kommer behöva ännu mer pengar för att överleva coronapandemins konsekvenser på klubbarnas ekonomi.



– Jag är imponerad av hur snabbt och ansvarsfullt våra idrottsföreningar har ställt och anpassat stora delar av sin verksamhet under våren. Tyvärr ser vi ut att behöva fortsätta med begränsad verksamhet ett bra tag till. För att vi ska orka genom hela pandemin behöver vi ett förlängt stöd för juli–september om 500 miljoner kronor. Jag har goda förhoppningar att regeringen är beredd att svara upp mot det behovet, säger han.

Se listan över hur mycket pengar din klubb fick i listan nedan:



Allsvenskan

BK Häcken 382 000 kr

Djurgårdens IF 298 000 kr

Falkenbergs FF 170 000 kr

Hammarby 102 000 kr

Kalmar FF 99 000 kr

Sirius 35 000 kr

Varbergs BoIS 24 000 kr

Avslagen ansökan/Ej beviljat stöd:

AIK 0 kr

Elfsborg 0 kr

Helsingborgs IF 0 kr

Malmö FF 0 kr

IFK Norrköping 0 kr

Örebro SK 0 kr

Östersunds FK 0 kr

Ingen ansökan/Förekommer ej:

IFK Göteborg

Mjällby AIF

Superettan

IK Brage 2 569 000 kr

Umeå FC 282 000 kr

Trelleborgs FF 124 000 kr

Västerås SK 102 000 kr

Östers IF 76 000 kr

Örgryte IS 49 000 kr

Ljungskile SK 7000 kr

Avslagen ansökan/Ej beviljat stöd:

Dalkurd FF 0 kr

Halmstad BK 0 kr

Jönköpings Södra IF 0 kr

Ingen ansökan/Förekommer ej:

AFC Eskilstuna

Akropolis IF

Degerfors IF

Gais

GIF Sundsvall

Norrby IF