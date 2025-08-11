Efter Turkiet-uppgifterna: ”Deras president måste ha fått fnatt”

Noel Törnqvist ryktas gå till Samsunspor – och lånas ut till Mjällby direkt.

Det säger den turkiska klubbens president – vilket Hasse Larsson inte begriper.

– Deras president måste ha fått fnatt, vi är inte alls överens, säger Maif-sportchefen till BLT.

Det är turkiska Samsun Haber som, under måndagen, rapporterar att Samsunspor har kommit överens med Blekinge-klubben om en övergång för Noel Törnqvist.

”Vi har nått en överenskommelse med Noel Törnqvist. Eftersom den svenska säsongen pågår kommer han att spela vidare på lån i Mjällby resten av säsongen”, säger Samsunspors president Yüksel Yildirim enligt till det turkiska mediet.

Det är inte alls sant – berättar Mjällby AIF.s sportchef, Hasse Larsson, för Blekinge Läns Tidning.

– Deras president måste ha fått fnatt, vi är inte alls överens. Det var tio dagar sedan jag pratade med honom, men vi är inte nära. Det känns väldigt märkligt och löjligt att han säger så. Men om vi ska släppa honom så är det på de premisserna, att Noel lånas ut till oss resten av säsongen, säger Larsson.

Det senare, som Larsson nämner, är precis som FotbollDirekt rapporterade om i fredags – att det är så en affärsuppgörelse ska se ut för att Mjällby ska gå med på någonting.

Vidare säger Larsson, till Sportbladet, att intresset för målvakten är stort men att det just nu inte finns någon överenskommelse.

Noel Törnqvist står noterad för spel i 85 matcher med Mjällby AIF där han har hållit nollan vid 28 tillfällen. Hans kontrakt med Maif sträcker sig till och med säsongen 2028.











