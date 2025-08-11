Förra hösten bröts derbyt mellan Hammarby och Djurgården och spelades klart först dagen därpå, detta efter kaos på Djurgårdens läktare.

I går brändes det av ett bengalhav i Dif-klacken när AIK stod som motståndare, och efter en avfyrad fyrverkeripjäs pausades matchen i över 30 minuter.

Jacob Rinne berättar att polisen inte ville att derbyt skulle spelas klart.

– Det är vad jag hört och det kan jag tycka är lite väl drastiskt. Vi störs ju inte av att det eldas och smälls, säger målvakten till FD.

Den 20 oktober i fjol låg Djurgården under mot Hammarby. Det hade ryktats om att de blårandiga supportrarna skulle agera vid underläge, detta efter tre tidigare derbyförluster samma säsong. Så blev det också. En drös med raketer och bangers sköts av på kortsidan och efter ett långt matchmöte kom beskedet att matchen inte skulle spelas färdigt samma dag.

Det var polisens beslut att upplösa det offentliga tillståndet på 3Arena (då Tele2 Arena) då de bedömde att säkerheten inte kunde garanteras – och i stället spelades matchen klart dagen därpå inför tomma läktare.

I går avbröts ett nytt Stockholmsderby, det mellan AIK och Djurgården där de blårandiga supportrarna sekunderna in i andra halvlek brände av ett bengalhav och fyrade av en fyrverkeripjäs. Då blåste domaren av och spelarna skickades ner i omklädningsrummet.

”Jag kan tycka att det är lite väl drastiskt”

Efter över en halvtimmes väntan spelades matchen klart – men hade polisen fått bestämma hade det blivit som förra hösten mellan Hammarby och Djurgården. Det berättar Jacob Rinne för FotbollDirekt.

– Det är vad jag hört, att de ville bryta. Jag kan tycka att det är lite väl drastiskt, men det är vad jag hört, säger Rinne som i sitt andra Stockholmsderby sedan ankomsten från saudiska Al Fateh fick vara med om kaoset mot Hammarby i oktober.

– Men det var en annan nivå då. Nu ska jag inte står här och kasta mina supportrar under bussen för de var jävligt trötta på situationen (med fyra derbyförluster av fyra möjliga) så jag hade full förståelse för det, sedan kan man så klart diskutera tillvägagångssätt.

John Guidetti var i mixade zonen i går inne på att supportrarna ska låta göra sitt på läktaren så länge det inte skadar någon. Rinne, som känner Guidetti sedan guldet i U21-EM för tio år sedan, håller med.

– Det som hände i derbyt nu (med bengalhavet och fyrverkeripjäsen) gav en härlig effekt till inramningen. Det är över 45 000 på läktarna, det är derby. Vi störs ju inte av det eldas och smälls på läktarna.