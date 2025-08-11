Uppgifter: AIK drar sig ur jakten på Szabolcs Schön

Han har ryktats vara så gott som klar för AIK.

Nu rapporterar Expressen att ungraren Szabolcs Schön inte kommer att skriva på för ”Gnaget”.

Detta då Mikkjal Thomassen uppges ha ändrat sig.

AIK sägs vara ute efter att hämta in en ny vänsterback efter att Jere Uronen lämnat för grekiska Atromitos FC. Expressen rapporterade i helgen att Stockholmsklubben ”jobbar stenhårt” på att värva den 24-åriga ungraren Schön Szabolcs från League One-klubben Bolton Wanderers. Enligt tidningen ska ”Gnaget” framför allt vara ute efter ett lån av vänsterbacken.

Under gårdagen, ett par timmar inför derbyt mot Djurgården som slutade 0-0, uppgavs affären vara klar. Detta enligt journalisten Ágoston Kovács som menar att Szabolcs ansluter i en permanent affär från Bolton.

Nu kommer dock nya uppgifter som gör gällande att Schön inte alls kommer att gå till AIK.

Det är Expressen som skriver att den svartgula Stockholmsklubben backar från affären. Detta trots att klubbarna var överens om villkoren för ett lån samt att spelaren själv hade kommit överens om de personliga villkoren med klubben.

En av anledningarna till att AIK sägs backa från affären är att chefstränare Mikkjal Thomassen har ändrat uppfattning i frågan om Schöns vara eller icke vara i hans lag.

Den ungerska vänsterbacken har tillhört i Bolton sedan ett år tillbaka. Under den gångna säsongen stod han för ett mål och fyra assist på 39 matcher med Bolton Wanderers – där han har kontrakt till och med sommaren 2027.





