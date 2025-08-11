Bleon Kurtulus är en av Halmstads BK:s största talanger – och kräver minst 30 miljoner kronor för att sälja honom.

Nu uppger Expressen att HBK har nobbat ett jättebud från Italien på mittbacken.

Budet sägs ligga på omkring 28 miljoner kronor.

18-årige Bleon Kurtulus har gjort sig helt given i Halmstads BK:s mittlås under den allsvenska säsongen.

Detta då han har spelat 18 av 19 matcher för Hallandsklubben.

Nu uppger Expressen att den allsvenska tolvan har nobbat ett bud från Italien – värt omkring 28 miljoner kronor – på Kurtulus.

Det är inte det första budet på mittbacken som HBK har fått, och valt att tacka nej till, under sommaren. Det har HBK:s klubbchef Jesper Westerberg tidigare bekräftat.

Enligt FotbollDirekts uppgifter kräver Halmstads BK minst 30 miljoner kronor för att sälja Kurtulus. Detta samtidigt som bland annat Como har visat sitt intresse.

När FotbollDirekt pratade med 18-åringen efter 1-1-matchen mot Djurgårdens IF sade han följande om sin framtid.

– Den frågan har man fått ett par gånger nu, sade Kurtulus till FD och drog på smilbanden.



– Jag vet faktiskt inte, och det är ingenting jag har fokus på.

Med HBK har Bleon Kurtulus kontrakt till och med slutet av 2026.