Den femte maj.

Det var senaste gången Göteborgs Atlet- & idrottssällskap förlorade en fotbollsmatch i allsvenskan.

– Oj, det är väl ingenting vi har tänkt på, säger lagkapten August Wängberg till FotbollDirekt.

Det var i matchen mellan Elfsborg och Gais i Borås den femte maj, som Borås-laget vann med 2-0, som det grönsvarta göteborgslaget senast förlorade en allsvensk match.

Sedan dess har Fredrik Holmbergs lag spelat 13 matcher, där man vunnit åtta av dem och spelat lika i fem. Det femte, och senaste krysset, kom i matchen mot IFK Värnamo förra helgen – där Gais stod för en insats som var…

– Bra bitvis men i det stora hela inte tillräckligt bra, sammanfattar August Wängberg och berättar varför de inte kom upp i en högre nivå:

– Jag tyckte att vi hade en väldigt bra period… Dels är det jävligt dumt att släppa in mål efter två minuter, men efter det tycker jag att vi tar över matchen och det är starkt att vi lyckas kvittera snabbt. Jag tycker att vi är väldigt bra fram till minut 30 ungefär, sedan ger vi bort lite billiga frisparkar så att de får in lite bollar i boxen och lyckas skapa några lägen. I den andra halvleken tycker jag att vi kommer ut och lyckas ta tag i matchen direkt, sedan gör han (Otso Liimatta) ett otroligt avslut upp i krysset. Men jag tycker ändå att vi inte säckar ihop av det utan lyckas göra 2-2 ganska snabbt inpå. Tyvärr räckte det inte för att få in ett 3-2-mål men det var nära. Det visar en styrka i sig men matchen som helhet måste vi göra bättre.

Ni har inte förlorat en match sedan Elfsborg borta i maj. Hur förklarar du det?

– Oj, det är väl ingenting vi har tänkt. Vi hade en lite motig start men sedan känns det som att vi har fått bra flyt i spelet och har fått utdelning i matcher som vi kanske inte vann i början på säsongen. Det blir väl lite så under en säsong men jag tycker också att vi har hittat en väldigt bra grund i spelet, där vi hela tiden hittar nya sätt att skapa chanser och håller uppe intensiteten. Vi blir också starkare ju längre matchen går men vi hoppas såklart att vi fortsätter att utveckla vårt spel, vilket jag tycker att vi har gjort sedan de första omgångarna.

Senare idag väntar en ny match för Gais som tar emot IFK Göteborg på Gamla Ullevi. Det blir i sin tur ”Makrillarnas” fjärde derby mot Blåvitt sedan man tog steget upp till allsvenskan igen. Trots det är göteborgsderbyna mot den stora rivalen någonting som August Wängberg inte direkt tröttnar på.

– Det är skithäftigt. Det är extremt roliga matcher och en anledning till varför man gillar att spela i större klubbar – att det finns en press som till den här matchen. Sedan är det också en match som ska spelas och vi ska ta tre poäng, så man får inte låta någonting stiga över huvudet bara för att det är ett derby. Men det är klart att det är en speciell match.

Ärliga svaret: ”Har inte så bra koll på dem”

Hur ska ni lyckas ta tre poäng mot dagens IFK Göteborg?

– Jag tror att det, likt alla lag vi har mött, handlar om att vi måste sätta de sakerna vi är bra på. Vi behöver inte fokusera på dem utan vi vet att vi, om vi gör det vi är bra på, kan vinna matchen. Sedan gäller det att balansera det med att det är en tuff derbymatch, att det är mer publik och mer anspänning innan än vanliga matcher. Det är fantastiska matcher att spela.

När FotbollDirekt frågar om hur Gais-kaptenen ser på IFK Göteborgs form på senare tid svarar han, helt ärligt:

– Ska jag vara helt ärlig så har jag inte sett eller har så bra koll på dem. Det kan jag ärligt säga, jag är inte inne och sonderar tabellen dagligen heller. Men som du säger, de vann senast och kommer in med gott mod så det kommer att bli en tuff match. Det hade det dock blivit oavsett hur det har gått för dem innan, för derbyn lever lite av sitt eget liv, avslutar Wängberg.

Matchen mellan Gais och IFK Göteborg sparkas igång klockan 19.00 ikväll.