EKWALL: En av allsvenskans mest intressanta - kan ge fina miljoner

IFK NORRKÖPING-ELFSBORG 1-1 (0-1)



0-1 (34) Johan Larsson, 1-1 (93) Rasmus Lauritsen (Egzon Binaku)

Varningar, Norrköping: Filip Dagerstål

Varningar, Elfsborg: Simon Strand, Jesper Karlsson, Egzon Binaku

Domare: Andreas Ekberg

Publik: 0

FÖRSVARSKUNGEN MOT SKYTTEKUNGATITELN

När IFK Norrköpings offensiva arsenal inte lyckades spräcka nollan, när spelare som Totte Nyman, Sead Haksabanovic, Simon Thern inte fick dit bollen - då måste det vara skönt för Peking att ha en skyttekung som mittback.

För återigen klev Rasmus Lauritsen fram i motståndarnas straffområde och knoppade in bollen. Den som räddade en pinne för IFK Norrköping.

Danskens tredje mål på fem matcher.

TIM RÖNNING

21-åringen växer allt mer fram som en av Sveriges mest intressanta målvakter. Han är bara 21 år, han har storleken och börjar skaffa sig den rutin som kommer krävas.



Nu var han mannan som spräckte IFK Norrköpings segersvit med ett stort antal storartade räddningar.

Det var på väldigt god väg att räcka hela vägen till en seger men sprack i 93:e minuten.

TOTTE NYMANS MÅLSUMPARKVÄLL





Det var inte Norrköpinganfallarens kväll.

Han fick 5-6 klockrena målchanser, sådana som han vanligtvis sätter dit.

Det började redan efter 90 sekunders spel när han ställdes helt ren mot Elfsborgs målvakt Tim Rönning och en benparad avväpnade Nyman.

Sen fortsatte det i strid ström med galla möjligheter, frilägen, skottmöjligheter och en nick (som tog i stolpen).

IFK Norrköping kapten hade en riktigt, riktigt tung match.

STRAFFSITUATIONEN





Mest omdiskurerat blev en straffsituation som blev straff för Elfsborg men sen ändrades till frispark för Norrköping.

Egzon Binaku tappade bollen vid mittlinjen till Maroky Ndione och i löpduellen mot mål högg Binaku tag i Ndiones tröja.

Domare Andreas Ekberg dömde straff.

Men linjedomaren påkallade hans uppmärksamhet och beslutet ändrades till - frispark till Norrköping.

Reprisbilderna visade förvisso att även Ndione drog i tröja men att Binaku nog började med den regelvidrigheten för att få stopp på Ndione.

Så om det var något så var det nog INTE frispark för Norrköping.

Där lurades sannolikt Ekberg på ett korrekt domslut.



200-MANNEN



Match nr 200 i Elfsborgs för nestor Johan Larsson. Trots att han haft en hel del år utomlands.

Nu fick han bli "målskytt" i sin jubileumsmatch även om hans skott/inlägg nog aldrig hade nått in bakom Isak Pettersson om bollen inte touchat Rasmus Lauritsen.

NORKÖPINGS REKORDJAKT

IFK gick in till det här mötet för sätta nytt rekord under 2000-talet. De hade fyra raka segrar och senast ett lag inledde allsvenskan med fem raka var 1996, då Helsingborgs IF stod för bedriften.

Sen gick det kanske inte som man kanske kunde tro. HIF tog inget guld den säsongen, slutade 3:a.

JOSEPH OKUMU



Det går att anmärka på Elfsborg-kenyanens lite väl naiva passningsspel men det går inte att blunda för det faktum att här har Stefan Andreasson hittat en spelare som kan vara värd några fina försäljningsmiljoner.

Okumu besitter en aura som tyder på att han vill äga ett helt försvar. Starkt i dueller, fin i huvudspelet och en förmåga att befinna sig överallt.

En av allsvenskans mest intressanta spelare 2020.

***

IFK NORRKÖPING (4-3-3)

Isak Pettersson - 5

***

Henrik Castegren - 5

Filip Dagerstål - 5

Rasmus Lauritsen - 6

Lars Krogh Gerson (63) - 5

***

Andreas Blomqvist (70) - 4

Eric Smith - 5

Simon Thern - 5

***

Isak Bergmann Johannesson (88) - 6

Christoffer Nyman - 4

Sead Haksabanovic - 5

Avbytare:

Vladimir Sudar (mv)



Christopher Telo



Abdulrazaq Ishaq



Egzon Binaku (63) - 5

Carl Björk (70) - 5

Pontus Almqvist (88) - för kort tid för betyg

Manasse Kusu

ELFSBORG (4-3-3)

Tim Rönning - 7

***

Johan Larsson (60) - 5

Leo Väisänen - 5

Joseph Okumu - 7

Simon Strand - 5

***

Fredrik Holst - 5

Simon Olsson (88) - 6

Robert Gojani - 5

***

Jesper Karlsson - 4

Per Frick (69) - 5

Rasmus Alm (60) - 5

Avbytare:

Mathias Dyngeland (mv)

Christopher McVey (60) - 5

Gustav Henriksson

Deniz Hümmet (88) - för kort tid för betyg

Jacob Ondrejka (60) - 5

Rasmus Rosenqvist

Prince Isaac Kouame

Marokhy Ndione (69) - 5

FD:s betygsskala 1-10.