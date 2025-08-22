Officiellt: Pellegrino klar för San Diego

Amahl Pellegrino byter MLS-klubb.

Den förre Bodø/Glimt-stjärnan är klar för San Diego FC.

Amahl Pellegrino bekräftade att han tidigare var aktuell för spel i allsvenskan.

Anfallaren berättade i podcasten ”Fotboll är Fotboll” att han var samtalat med två svenska klubbar.

– Jag har varit i dialog med två klubbar i Sverige. Så jag kanske kommer dit för att göra något annat än att titta på (en match). Det blir några spännande veckor nu, sa han i podcasten.

Någon flytt till allsvenskan blir det inte för Pellegrino. 35-åringen är klar för en ny MLS-klubb. Han byter San Jose Earthquakes mot San Diego FC.

Kontraktet med San Diego sträcker sig året ut.