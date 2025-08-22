Chelsea krossade West Ham

Chelsea ställdes mot West Ham under fredagen.

Då stod Chelsea för en kross när de vann med 5–1.

Det var oroliga scener för Chelsea redan innan avspark när stjärnan Cole Palmer saknades när lagen skulle ställa upp på planen. Chelsea meddelade senare att han missade matchen på grund av en skada. han ersattes av Estêvão.

Hemmalaget West Ham var det som tog ledningen. Brassen Lucas Paqueta drev fram bollen och dundrade in 1–0-målet i bortre krysset.

Chelsea skulle komma att svara direkt. Joao Pedro hittade in med kvitteringsmålet efter dryga kvarten. Brassen nådde högst på en hörna och gjorde sitt debutmål i Premier League för sin nya klubb. Chelsea vände sedan till 2–1 genom Pedro Neto.

Pedro firar PL-debutmålet för Chelsea. Foto: Bildbyrån

I halvtid vandrade West Ham-spelarna av planen till burop från hemmapubliken.

Den andra halvleken blev inte bättre för West Ham. Chelsea utökade sin eldning två gånger om. I börja nav andra halvlek satte Moises Caicedo 4–1-målet efter slarv av West Ham-målvakten Mads Hermansen.

I den 58:e minuten stängde Trevor Chalobah matchen när han satte dit bollen på hörna till 5–1. Innan matchen hann sluta var det flera West Ham-supportrar som begav sig från arenan. det var även några av hemmafansen som försökte storma planen men stoppades av vakterna.

– Många West Ham-supportrar verkar lämna arenan bara 55 minuter in i deras första hemmamatch den här säsongen, sa BBC:s Nizaar Kinsella.



