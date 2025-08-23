Uppgifter: Elias Andersson lämnar Lech Poznan

Elias Andersson kan ha gjort sitt i Lech Poznan.

Svenskens kontrakt kommer att hävas i samförstånd.

Det rapporterar polska sajten Meczyki.pl.

Den förre Djurgården-spelaren Elias Andersson kommer att lämna Lech Poznan. 29-åringens kontrakt kommer att avslutas i samförstånd, enligt den polska sajten Meczyki.pl.

Anderssons kontrakt sträcker sig egentligen till sommaren 2026 men ser nu ut att lämna inom kort.

I våras spelade Andersson i danska Viborg på lån. Han anslöt till Lech Poznan 2023 efter att ha gjort totalt 31 matcher för Djurgården.

Andersson har även representerat klubbar som Helsingborgs IF, Varbergs Bois, Sirius och Mjällby.