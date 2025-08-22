Kusi-Asare inbytt – i Bayerns kross

Bayern München ställdes mot RB Leipzig i Bundesliga-premiären.

Då vann Bayern stort med 6–0.

Svenske Jonah Kusi-Asare fick minuter på planen när han hoppade in i slutet.

Under fredagen drog Bundesliga-säsongen i gång. Bayern München tog emot RB Leipzig på Allianz Arena.

Matchen blev en lek i parken för de regerande mästarna som slog Leipzig med 6–0. Då stod även Harry Kane för ett hattrick.

Den engelske anfallsstjärnan blev utbytt i slutet av matchen och in klev svenske Jonah Kusi-Asare. Det blev totalt tio minuter på planen för den förre AIK-talangen i Bundesliga-premiären.

Kusi-Asare gjorde sin debut för Bayern München förra säsongen mot Mainz.