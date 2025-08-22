Yoane Wissa vill gå till Newcastle.

Men ännu är han en Brentford-spelare och kan till och med spela mot Aston Villa.

– Han är en del av gruppen, säger Bretfords tränare Keith Andrews enligt The Sun.

Yoane Wissa har kopplats ihop med en flytt till Newcastle. ”The Magpies” ska nyligen ha lagt nytt bud på honom Anfallaren tränade utanför Brentford förra månaden och han har själv visat missnöje mot sin klubb.

Trots den ansträngda relationen mellan Wissa och Brentford kan han spela i Premier League-matchen mot Aston Villa på lördag.

– Han har tränat med laget. När det gäller att vara involverad i helgen kommer jag att fatta ett beslut om truppen imorgon, men han är en del av gruppen den här vecka, säger Brentfords tränare Keith Andrews enligt The Sun.

Wissa spelade inte i Brentfords premiär-match mot Nottingham Forest.