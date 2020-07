Elfsborgs knep för att stänga ner "AC" - "Det blir en nyckel"

Elfsborg blev första lag att lugga IFK Norrköping på poäng. Peking fick offra sig in i det sista för att inte förlora matchen. Med samma hårda arbete, lagmoral och disciplin är boråsarna övertygade om att även ge Malmö FF - och inte minst stekhete Anders Christiansen - problem.

– Vi måste hålla det tajt och låta MFF spela utanför oss i stället för att komma rättvända utanför straffområdet. Där är de farliga, säger målvakten Tim Rönning.



IFK Norrköpings segersvit stannade vid fyra raka segrar.

Obesegrade Elfsborg kom till Östgötaporten med självförtroende och visade upp en solid taktisk plan som Norrköping hade svårt med. Och när Peking väl kom igenom så stod målvakten Tim Rönning där som trygg sista utpost. Det skulle dröja till den andra tilläggsminuten innan försvarssuccén Rasmus Lauritsen än en gång hittade nätet för Norrköping.

1-1 borta mot serieledaren visade ändå att Elfsborg har kapacitet att störa de allra bästa lagen. Klubbens 21-årige målvakt är inte rädd för vad MFF har att komma med på söndagseftermiddagen.

– Det var väldigt surt just efter matchen. Vi kämpar och krigar fantastiskt hårt hela matchen. Främst första halvlek tycker jag är väldigt bra, vi kommer igenom några gånger och stör verkligen Norrköping. I andra blir det lite lägre försvar och mer spel på kontring för oss. Vi får ganska många fina lägen att göra 2-0 men bollen ville inte in. Sen trycker de på och får in 1-1 i 92:a. Det var ganska surt, säger Rönning.

Är Norrköping så bra som alla säger?

– Jo, men de är ett väldigt bra lag. Samtidigt så är det fotboll, vi hade klara idéer om vad vi ville göra och visade att om vi följer dem så kan vi slå vilket lag som helst.

Gav det extra självförtroende att stoppa Norrköpings segertåg?

– Som jag sa direkt efter matchen så har vi släppt det och har bara fokus på Malmö. Men absolut, vi kan slå vilket lag som helst - det spelar ingen roll vilka som står på andra sidan.

Ni är obesegrade och det känns som att lagets lägstanivå hittills är högre än i fjol. Håller du om det?

– Absolut. Vi har jobbat mycket med våra grunder i försvar och anfall så den biten känns mycket bättre i år. Man måste sätta försvaret först och sen kommer anfallet därefter. Vi hade en match mot Helsingborg där vi hade lägen att avgöra, det var lite oskärpa, samma sak mot Örebro. Vi skapar farliga chanser och gör det väldigt bra. Vi behöver bara bli lite mer effektiva.

Du stod för en stark insats mot Norrköping och har fått en bra start på säsongen, eller vad känner du själv?

– Ja, det var lite mer att göra i Norrköping jämfört med de andra matcherna. Jag började med att rädda ett friläge där och hade egentligen en bra känsla redan innan matchen. Jag försöker göra allt jag kan för att hjälpa laget samtidigt som jag fått mycket hjälp av mina lagkamrater. De flesta lägena som de har är skott utifrån och det har vi sagt är okej. Det är bollar jag ska kunna ta alla dagar i veckan.

– Sen tycker jag väl inte att alla delar sitter för mig ännu. Det har varit speciellt utan träningsmatcher så jag har inte riktigt kommit tillrätta med allting ännu även om det är på rätt väg.

Vad kan du förbättra menar du?

– Framförallt så vill jag vara mer delaktig i luftspelet och komma ut och dominera straffområdet. Tajmingen sitter inte riktigt som jag vill, men det finns inget att skylla på, det är bara att fortsätta jobba hårt.

Malmö FF kommer till Borås med tre poäng i sikte där framförallt Anders Christiansen har visat storform tidigt. Vad har Elfsborg för knep för att få MFF-kaptenen ur balans och inte låta honom dominera matchen?

– Egentligen är det väl som i varje match. Att när vi kommer ner i lågt försvarsspel orka vara aggressiva och ta bort alla farliga ytor. Det blir en nyckel. Speciellt mot honom (Christiansen) kanske. Vi måste hålla det tajt och låta MFF spela utanför oss i stället för att komma rättvända utanför straffområdet. Där är de farliga.

Tror du att ni har kapacitet för att ta tre poäng?

– Absolut. Det är inget snack om saken.