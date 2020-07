LÜHR: Hur mycket tid har Norling på sig?

AIK-Falkenbergs FF 1-1 (0-0)



0-1 (62) Nsima Peter (Tobias Englund), 1-1 (90) Paulos Abraham (Henok Goitom)

Varningar, AIK: Paulos Abraham

Varningar, Falkenberg: -

Domare: Kaspar Sjöberg

Publik: 0

HUR MYCKET TID HAR NORLING PÅ SIG?

– Det är fullständigt omöjligt att förutse AIK:s prestationer så här långt den här säsongen. Ras mot IFK Norrköping, seger mot Hammarby, poäng mot Malmö FF för att nu tappa poäng hemma mot tippade bottenlaget Falkenberg.

– Det är nästa lika svårt att begripa hur Rikard Norling har tänkt sig att man ska få offensiven att sjunga. Mot ett välorgansierat FFF så var man knappt nära att göra mål (innan det till slut kom på tilläggstid genom tonåringen Paulos Abraham). Och när gästernas respekt försvann efter en stund så var det Falkenberg som vaskade fram de klart bästa chanserna. Och det var flera. AIK däremot saknade idéer, tillräcklig fart och kvalitet i offensiven. Så här, för att vilja vara oförutsägbara så är AIK ganska förutsägbara.

Frågorna är ju: hur ska Rikard Norling få till det här? Och - inte minst - hur mycket tid har han på sig?

VÄLFÖRTJÄNT POÄNG FÖR FALKENBERG

– Visst var det så att AIK hade mycket boll, men det hade gästerna inga som helst problem med. Välorganiserade defensivt så var det ytterst sällan man behövde känna sig oroliga, och istället kunde man allt mer fokusera på de egna omställningarna. Just på en sådan kom också 0-1-målet så man enkelt tog sig fram på vänsterkanten, Tobias Englund hittade snyggt snett in bakåt i straffområdet till Nsima Peter som i sin tur enkelt bredsidade in bollen bakom Janosevic i AIK-målet.

– En klinisk bortapoäng, som borde varit mer, grundad på klok taktik och massor av hjärta.

PUBLIKFRIANDE ELLER TORTYR?

– En anledning till AIK nya offensiva spelstil är att man vill ha hemmafansen i ryggen (när dessa släpps tillbaka in på arenorna) när man flyger fram över planen. Men frågan är om det funkar just nu, eller om det mer framkallar andnöd och panikkänslor. Jag tror mer på det senare. Det är långt ifrån sällan en ensam svartgul tå eller en vansinnigt uppoffrande hemåtlöpning räddar givna frilägen och öppna målchanser, och så även mot Falkenberg. Det finns helt enkelt för närvarande inte tillräckligt med stabilitet i defensiven, och offensiven kompenserar som sagt inte de bristerna.

HANDEN PÅ HENOK

– AIK trodde att man lirkat in 1-0 i den första halvleken när Henok Goitom friställde Saku Ylätupa. Domare Kaspar Sjöberg blåste också för mål, men efter diskussion med den assisterande domaren så hittade man en hands på Goitom. Inga galna protester följde det bortdömda målet.

NY MATTA PÅ NATIONALARENAN

Efter den svidande kritiken vid senaste hemmamatchen mot Malmö FF så utlovade Arenabolaget ett omedelbart byte av gräset. Och mot Falkenberg låg en ny matta på plats på Friends arena, men jag skulle ljuga om jag tyckte den såg fantastisk ut.

Känslan är att vi inte hört de sista onda orden gällande gräset på Nationalarenan i Solna den här säsongen.



AIK (3-4-3)

Budimir Janosevic 4

***

Daniel Granli (78) 3

Robin Tihi 5

Karol Mets (67) 5

***

Saku Ylätupa (85) 3

Sebastian Larsson 5

Ebenezer Ofori 5

Eric Kahl (67) 5

***

Paulos Abraham 5

Henok Goitom 5

Tom Strannegård (67) 4

Avbytare:

Kyriakos Stamatopoulos (MV)

Enock Kofi Adu

Stefan Silva (67) 4

Bilal Hussein (67) 5

Rasmus Lindkvist (67) 5

Jasir Asani (85)

Heradi Rashidi (78) 5

FALKENBERGS FF (4-2-3-1)

Johan Brattberg 5

***

Sander van Looy 5

Carl Johansson 7

Tobias Karlsson 6

Tibor Joza (76) 6

***

Melker Nilsson (58) 5

John Björkengren 6

***

John Chibuike (76) 6

Lorik Ademi (59) 5

Tobias Englund 6

***

Peter Nsima (68) 6

Avbytare:

Viktor Noring (MV)

Anton Wede (76)

Karl Söderström (76)

Christoffer Carlsson (59) 6

Marcus Klingenberg Mathisen (58) 6

Edi Sylisufaj (68) 5

Jacob Ericsson





FD:s betygsskala 1-10.





1=Totalt misslyckad i allt

2=Glöm det.

3=Underkänd

4=Lite för ojämn

5=Godkänd

6=Klart över medel

7=Bra

8=Landslagsklass

9=Outstanding

10=Världsklass