Grönvita uppmaningen i guldracet: ”Inte råd med det”

STOCKHOLM. Tio matcher kvar, fem poäng upp till serieledning.

Victor Erikssons sikte med Hammarby: vinna varje match med start i Uppsala under söndagen borta mot Sirius.

– Vi har inte råd att tappa fler poäng, säger mittbacken till FotbollDirekt.

Bajen kommer från en tung föregående vecka med uttåg mot Rosenborg i Conference League-kvalet följt av 1-2-torsk hemma mot Gais.

Eriksson efter uttåget mot Rosenborg. Foto: Bildbyrån

Då Mjällby räddade 1-1 i 95:e minuten hemma mot Djurgården drygade Blekingelaget ut sin serieledning och tabelltvåan Hammarby har nu fem poäng upp till Maif med tio omgångar kvar att spela.

– Vi har inte råd att tappa fler poäng, varje match som är kvar nu är som en final om vi vill ha någon chans att ta guldet. Vi tar match för match, och varje match är final. Det är vårt mindset, vi ska bara vinna, säger mittbacksstjärnan Victor Eriksson till FD.

Minns drömmålet

Under söndagen gästar Hammarby Studenternas i Uppsala där Sirius väntar på andra sidan. Eriksson som för ett år sedan värvades till Bajen från Minnesota har goda minnen från oktobermötet mellan Sirius och Hammarby i fjol som Bajen vann med 3-0 efter två mål av Bazoumana Touré och ett drömskott från distans från Tesfaldet Tekie.

– Jag spelade den matchen och minns ”Tess” drömmål. Det var ett riktigt fint mål. Vi gjorde en bra match den gången, vi tog tag i den direkt. Det är det jag tycker vi saknat på sistone, att vi varit sisådär i inledningen av matcherna. Vi måste rivstarta och spela vårt spel direkt, då blir det bra, säger Eriksson.

I dagarna blev det klart att Nikola Vasic värvas in till Hammarby och även om fjolårets allsvenska skyttekung inte spelat någon allsvensk fotboll sedan korsbandsskadan i november är det här en värvning som kommer göra klubben mycket gott, menar Eriksson.

– Jag tycker Vasic är en fantastisk spelare. Jag har mött honom tre eller fyra gånger och han är väldigt stark i boxen, säger Eriksson som i fjol fick se Vasic göra två mål på Bajen.

– Det var den matchen som slutade 3-3 på vår hemmaplan. Han är en riktigt bra spelare som verkligen är välkommen hit.

Matchen mellan Sirius och Hammarby startar 14.00 på Studenternas IP.