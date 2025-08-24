Officiellt: Baffoe klar för ÖSK

Joseph Baffoe är klar för superettan.

Mittbacken skriver på för Örebro SK.

– Det känns jättekul och spännande, säger han i ett uttalande.

Örebro SK stärker up truppen mitt under krissäsongen. Joseph Baffoe ansluter efter att ha varit klubblös sedan slutet av förra säsongen.

32-åringen skriver på ett kontrakt säsongen ut med ÖSK.

– Det känns jättekul och spännande att vara här och att ta sig an den här utmaningen. Jag kommer till en fin och stor klubb som i nuläget inte är där man ska vara. Så jag förväntar mig en höst med ett hungrigt lag som ska vända på steken. Ett lag som ska ge allt hela vägen in i kaklet, säger Baffoe i ett uttalande.

ÖSK:s sportchef Enes Ahmetovic:

– Det är så klart väldigt roligt att kunna presentera Joseph. Hösten är lång och den kommer vara enormt viktig för oss i vår jakt på nytt kontrakt. Där är vi övertygade om att Joseph kommer vara med och bidra med sin kvalité och sitt ledarskap. Vi får in en erfaren spelare med starka atletiska egenskaper där inte minst speeden är en spetsegenskap. Vi gläder oss över att få välkomna Joseph till ÖSK och vi ser fram emot att få se honom i svartvitt.

Joseph Baffoe har tidigare representerat Helsingborgs IF, IFK Värnamo och tyska Eintracht Braunschweig.