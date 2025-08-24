Chelsea släpper Carney Chukwuemeka.

Mittfältaren ansluter till Dortmund.

Det rapporterar transferspecialisten Fabrizio Romano.

Chelsea ser ut att göra sig av med flera spelare innan transferfönstret stänger. En av dem är mittfältaren Carney Chukwuemeka.

Enligt silly-journalisten Fabrizio Romano är Chukwuemeka klar för tyska Dortmund. Affären uppges landa på 25 miljoner euro (287,5 miljoner svenska kronor) och där Chelsea har en stor vidareförsäljningsklausul. Mittfältaren var utlånad till Dortmund förra säsongen och gjorde 17 framträdanden för klubben.

22-åringen kommer att genomgå läkarundersökning på måndag, enligt Romano.

Chukwuemeka står noterad för två mål och en assist på 32 matcher förra säsongen i Chelsea.