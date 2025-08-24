Uppgifter: Arsenal värvar Ozhianvuna

Arsenal värvar talang från Irland inför framtiden.

Victor Ozhianvuna skriver kontrakt med Londonklubben.

Det rapporterar transferjournalisten Fabrizio Romano.

Arsenal plockar in spelare från Shamrock Rovers. ”Gunners” är överens om en värvning av irländska Victor Ozhianvuna. Det rapporterar silly-gurun Fabrizio Romano.

Enligt Romano är alla detaljer på plats och det är endast pappersarbete kvar innan Ozhianvuna presenteras som nu Arsenal-spelare.

Ozhianvunas kontrakt med ”gunners” börjar gälla i januari 2027. Kontraktet sträcker sig 4,5 år.