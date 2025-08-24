Romano: Donnarumma överens med Man City

Gianluigi Donnarumma lämnar PSG.

Målvakten är överens med Manchester City.

Det rapporterar transfergurun Fabrizio Romano.

I PSG:s match mot Angers tackade målvakten Gianluigi Donnarumma för sig. Italienaren har sedan tidigare gått ut på sina sociala medier och bekräftat att han lämnar den franska jätten.

Foto: Alamy

Nu rapporterar transferexperten Fabrizio Romano att Donnarumma är överens med Manchester City. PSG och City uppges fortfarande vara i förhandlingar. Utgångspriset på målvakten ligger på 50 miljoner euro (575 miljoner kronor).

Övergången hänger fortfarande på att Manchester Citys nuvarande målvakt Ederson lämnar för Galatasaray.

Donnarummas kontrakt med PSG löper ut sommaren 2026.