KLART: Klubbarna som drömmer - så spelas omgång 1

På torsdagen spelas svenska cupens semifinaler. Men redan nu är lottningen klar för cupspelet säsongen 2020/2021. Här är klubbarna från division 1 och nedåt som drömmer om stormöten i nästa omgång - samt om gruppspelet 2021.

Den rådande pandemin har kastat omkull svenska cupens ursprungliga schema och redan innan den pågående upplagan är avgjord är lottningen för omgång 1 säsongen 2020/2021 klar.

Sista datum för att spela omgången är den 26 augusti och vinnarna i den här första rundan ställs emot ett allsvenskt eller superettanmotstånd på sin hemmaplan i omgång 2. Vinnaren där går sedan vidare till nästa års gruppspelsfas. Bland klubbarna som drömmer om en stormatch i nästa runda, och kanske till och med att gå hela vägen till gruppspelet, finns bland annat division 5-klubben Rosersberg. Mer kända klubbar är ex-allsvenska Enköpings SK (div2) samt storsatsande division 1-klubbarna Brommapojkarna och Sandviken, som tränas av Pelle Olsson.

Matcher - Svenska Cupen omg. 1 2020/2021

1. Bodens BK - Team TG FF

2. Gottne IF - Stöde IF

3. Hudiksvalls FF - Ytterhogdals IK

4. Kvarnsvedens IK - Sandvikens IF

5. Karlbergs BK - IF Brommapojkarna

6. Enköping SK FK - IFK Haninge

7. Trosa-Vagnhärad SK - Sollentuna FK

8. Enskede IK - Täby FK

9. IFK Stocksund - Vasalunds IF

10. Värtans IK - FC Gute

11. Newroz FC - Gamla Upsala SK

12. Rosersbergs IK - FC Stockholm Internazionale

13. IK Sleipner - Nyköpings BIS

14. Assyriska IF i Norrköping - Oskarshamns AIK

15. Skiljebo SK - Karlslunds IF FK

16. BK Forward IF - Karlstad Fotboll

17. IF Karlstad Fotbollsutveckling - IFK Åmål

18. Boxholms IF - Husqvarna FF

19. Hässleholms IF - Räppe GoIF

20. Åryds IK - Asarums IF FK

21. Ekedalens SK - Gnosjö IF

22. Anderstorps IF - BK Astrio

23. IS Halmia - Lindome GIF

24. Angered BK - IFK Falköping

25. Assyriska BK - Onsala BK

26. Stenungsunds IF - FC Trollhättan

27. Vänersborgs FK - Utsiktens BK

28. Hisingsbacka FC - IK Gauthiod

29. Kristianstad FC - Torns IF

30. FC Rosengård 1917 - Landskrona BoIS

31. Ängelholms FF - Lunds BK

32. IF Lödde - Eskilsminne IF