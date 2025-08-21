Japansk media: ”Sannolikt” att Kiese Thelin skriver på för Urawa

Isaac Kiese Thelin förhandlar med Urawa Red Diamonds, enligt Expressen.

Nu rapporterar japansk media att det är ”sannolikt” att anfallaren kritar på för klubben.

Isaac Kiese Thelin, 33, bröt chockartat sitt kontrakt med Malmö FF, och i förra helgen rapporterade Expressen om att anfallaren är nära att göra klart med en ny klubbadress. Det rör sig om japanska Urawa Red Diamonds och enligt tidningen ska ”IKT” blivit erbjuden ett ettårskontrakt.

Nu skriver den japanska tidningen Hochi att parterna är inne i slutförhandlingar. Tidningen beskriver det som ”sannolikt” att 33-åringen skriver på för Urawa.

I den japanska klubben skulle Kiese Thelin bli lagkamrat med svenske Samuel Gustafson.