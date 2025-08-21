Emma Holmgren kom som ett prestigeförvärv.

Nu kommer Hammarby-målvakten bli borta på obestämd tid.

– Hon är skadad på obestämd tid, säger tränare Martin Sjögren enligt Expressen.

Foto: Bildbyrån

Det var i januari som Hammarby meddelade att Emma Holmgren, 28, skulle vända hem från spanska Levante efter sommaren. Sommaren har kommit och gått, Holmgren har anslutit till ”Bajen”, men landslagsmålvakten har fortsatt inte gjort en minut för grönvitt.

Under de tre inledande damallsvenska omgångarna sedan sommaruppehållet har 28-åringen saknats från Hammarbys matchtrupp, och nu kommer tränaren Martin Sjögren med ett oroväckande besked; Holmgren är skadad.

– Hon är skadad på obestämd tid, säger ”Bajen”-bossen enligt Expressen.

Kan missa hela hösten

Enligt Sjögren kommer Emma Holmgren förmodligen inte komma till spel under hösten, men han kan samtidigt inte precisera exakt vad det är för skada som plågar målvakten.

– Sen får vi se vad som händer. Men just nu kan jag inte räkna med henne i och med att hon är på skadelistan.

Samtidigt som Emma Holmgren dras med en obskyr skada har Anna Tamminens opererat ett finger och kan missa delar av hösten. Hammarby har tidigare lånat in Melina Loeck från Brighton & Hove Albion.

Hammarby ligger tvåa i damallsvenskan.