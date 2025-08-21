Legendaren försvarar Isak: ”Ingen bryr sig om en spelare”

Alexander Isak, 25, har fått fotbollsvärlden att rasa.

Nu tas den svenske anfallaren i försvar av legendaren Michael Owen.

– Jag kommer inte att sitta här och kritisera Isak, säger han till Chronicle Live.

Foto: Alamy

Fotbollens hetaste diskussionsämne just nu kan mycket väl vara Alexander Isaks öppna konflikt med Newcastle United. Den svenske landslagsanfallaren har meddelat klubben att han vill lämna, och när Newcastle nobbade ett bud på motsvarande 1,5 miljarder kronor från Liverpool blev situationen ohållbar.

I tisdags kväll bröt Isak tystnaden med ett kritiskt inlägg på sociala medier, och timmar senare svarade Newcastle i ett uttalande.

”När löften bryts och förtroendet förlorat så kan inte relationen fortsätta. Det är så det är för mig nu med saker och ting – och det är därför förändring ligger i allas bästa intresse, inte bara mitt egna”, skrev Isak.

”Inget löfte någonsin har gjorts av en klubbföreträdare att Alex kan lämna”, replikerade Newcastle.

Åsikterna om konflikten går isär, men fotbollslegendaren och tidigare Liverpool- och Newcastle-spelaren, Michael Owen, tar svensken i försvar.

– Han har lagt sina kort på bordet, eller hur? Det är ganska klart att han vill flytta. Om Newcastle-fansen skulle förlåta och glömma är en stor fråga. Han har gjort det oerhört bra för dem, de har vunnit en trofé, de är med i Champions League. Han har tydligt gjort sin del av avtalet med sitt uttalande. Han känner att det är tillräckligt och att de har haft tidigare samtal som antyder att han nästan är fri att lämna, men det verkar inte som att Newcastle spelar det spelet, säger Owen till Chronicle Live.

”Hela världen blir galen”

Michael Owen fortsätter:

– Hela detta scenario är intressant eftersom nio gånger av tio när en flytt sker så är det vanligtvis klubben som tvingar en spelare och ingen bryr sig, ingen säger något trots eventuella barn som går i skolan eller familjer som har rotat sig i ett område eller något liknande.

– Verkligen ingen bryr sig om en fotbollsspelare. Men när det händer tvärtom är det verkligen intressant att se hur hela världen blir galen och undrar hur någon vågar försöka tvinga fram en flytt? Jag kommer inte att sitta här och kritisera Isak, säger han.

Samtidigt är Owen tydlig med att han själv inte skulle agerat på samma sätt som Isak har gjort, men han förstår svenskens perspektiv.

– Jag förstår det från hans perspektiv. Det är bara en sorglig situation när det spelas upp i världens press och han uppenbarligen inte kommer ut bra, så att säga, ur ett anseendepunkt.

Alexander Isak har kontrakt med Newcastle fram till sommaren 2028.