Hammarby körde över Korsnäs IF.

Efter matchen passade division 2-klubben på att skicka en pik till ”Bajen”.

– Det kändes som att de var livrädda när de såg våra fasta, sa tränare Jonas Rombin till Expressen.

Det var aldrig något snack när Hammarby gästade division 2-klubben Korsnäs IF i svenska cupens andra kvalomgång i går, onsdag. Gästerna gjorde både två och tre mål, och den unge talangen Adrian Lahdo blev stor matchhjälte med dubbla kassar.

Trots förlusten var Korsnäs-tränaren Jonas Rombin vid gott mod när han gästade Expressens studio kort efter matchen. Rombin passade till och med att skicka i väg en passning till motståndarna.

– Det kändes som att de var livrädda när de såg våra fasta. Då kan man vara stolt över sina spelare, att man kan skrämma ett allsvenskt lag lite, sa han.

Matchhjälten Lahdo höll med:

– Alltså, de var duktiga! Speciellt inkasten. Det var lite stressigt i början, sa Adrian Lahdo.

Hammarby vann matchen med 3–0 och är därmed klart för gruppspel i svenska cupen 2026.