Christian Eriksen, 33, är klubblös.

Det ser den danska förbundskaptenen Brian Riemer som ett problem.

– Det vore helt galet av mig att säga något annat, säger Brian Riemer i danska TV2 Sport.

Foto: Alamy

Tiden i Manchester United är över och sedan den 1 juli är den danske stjärnspelaren Christian Eriksen klubblös. Det har tidigare funnits mer eller mindre trovärdiga uppgifter om danskens nästa klubbadress, och bland annat succéklubben Wrexham har nämnts som ett alternativ.

Men med VM-kvalet, som drar i gång om drygt två veckor, inom räckhåll har Eriksen fortsatt inte skrivit på för en ny klubb, och stjärnan har inte spelat en match sedan den 25 maj. Det ser den danske förbundskaptenen Brian Riemer som ett stort problem.

– Självklart är det ett stort problem för Christian och för oss att en spelare med över 140 landskamper – som har gjort ett fantastiskt jobb för den här nationen i många år – plötsligt hamnar i den här svåra situationen. Det kommer också att vara ett problem för oss. Det vore helt galet av mig att säga något annat, säger Brian Riemer till TV2 Sport enligt Tipsbladet.

Enligt landslagsbossen är det oklart huruvida Christian Eriksen kommer att få en plats i septembertruppen.