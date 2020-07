Agenten ser inte slutet: ''Jag tror AIK vill ha honom''

I går slog Per Karlsson Daniel Tjernströms rekord.

Med 396 tävlingsmatcher så har han nu en mängd som ingen annan i AIK Fotboll genom tiderna.

Och samtidigt ser han nu ut att vara på väg att räddas kvar i AIK i flera år till - det avslöjar nu hans agent för FotbollDirekt.

- AIK vill hitta en lösning. Det är signaler vi har fått nu. Jag tror AIK vill ha honom, säger Per Jonsson.

Det dröjde, men så gjorde Per Karlsson comeback efter sin skada med ett inhopp fem minuter före slutet i gårdags kväll mot Sirius.

Ett ögonblick som i samma stund som gjorde honom till AIK:s nummer ett i historien (flest tävlingsmatcher).

Men det ser alltså att vara långt i från slutet vi ser av den 34-årige mittbacken, trots till åren kommen - och ett utgående kontrakt, liksom länge och väl tystnad från AIK.

Per Karlsson har ju i tidigare intervjuer denna vår och sommar visat att han är osäker på vad AIK vill.

Nu klarnar det emellertid som färsk rekordman.

Detta genom hans agent Per Jonsson som funnits vid hans sida ända sedan debuten i AIK 2003. Enligt vad FotbollDirekt erfar så kan nu ett nytt tvåårskontrakt bli aktuellt.

- AIK vill hitta en lösning. Det är signaler vi har fått nu. Det är ett fantastiskt rekord, men det är långt i från slut. Jag kan säga att om Per Karlsson bara själv vill så kan han spela i allsvenskan i fem-sex år till, säger Per Jonsson till FotbollDirekt.se och skojar:

- Titta på honom. Han ser ju ut som en grekisk gud i kroppen. Så enormt vältränad. Som honom ser du inte många.

- Ja, jag tror på en lösning med AIK, även om vi tittar på vad som kan komma upp på bordet i fönstret från utländska klubbar. Fönstret är ju öppet till i oktober. Jag har idéer och det finns saker att titta närmare på, men samtidigt så trivs Per otroligt i AIK.- Klart jag kan känna besvikelse. Lite så är det ju. Men samtidigt har det funnits konkreta grejer genom åren från USA, Kina, Schweiz och England.- Ibland har AIK satt stopp, ibland har Per själv gjort det.- Men det är klart att en sådan här spelare egentligen skulle vara utomlands, men samtidigt var han lite ''late bloomer'', hade inte det där tidiga genombrottet på en högre nivå som 20-åring. Detta samtidigt som han alltid trivs så oerhört bra AIK. Det är liksom hans klubb.

- Men oavsett vad det nu än blir så har det varit en ära och är det - att jag har varit med honom hela hans karriär. Tror inte det finns någon bättre människa.

FOTNOT: Per Karlsson debut i AIK kom alltså 2003 och gjorde det i svenska cupen mot Häcken på Råsunda i maj månad. Senare samma sommar den allsvenska debuten borta mot Örgryte. På den tiden konkurrerade han med sådana som Fredrik Björck och Per Nilsson.