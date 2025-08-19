Alexander Isak har än så länge inte yttrar sig kring konflikten med Newcastle United.

I ett inlägg på Instagram bryter han nu tystnaden.

”När löften bryts och förtroendet är förlorat kan inte relationen fortsätta”, skriver han.

Alexander Isak har under den senaste tiden varit i en stor konflikt med sitt klubblag, Newcastle United. Detta då han uppges strejka för att tvinga sig bort från klubben.

Under tisdagen höll PFA, Professional Footballers’ Association, en gala där man prisade spelare för säsongen 2024/25 av Premier League. Då dök den svenske stjärnan inte upp.

I ett inlägg på Instagram öppnar han nu upp om varför – och bryter tystnaden kring den senaste tidens händelser.

”Jag är stolt över att uppmärksammas av mina professionella kollegor med en plats i PFA Premier Leagues team of the season för säsongen 2024/25”, inleder Alexander Isak.

”Först och främst vill jag tacka mina lagkamrater och alla i Newcastle United som har stöttat mig genom resa. Jag närvarar inte vid ceremonin ikväll. Med allt som pågår kändes det inte rätt att vara där”.

”Jag har varit tyst under en lång tid medan andra har pratat. Den tystnaden har låtit andra att dela med sig av deras version av händelser, även om de vet att det inte reflekterar vad som verkligen har sagts och vad som har kommits överens om bakom stängda dörrar”.

”Verkligheten är att löften gavs och klubben har vetat om hur jag tänker under en lång tid. Att nu agera som om dessa problem har kommit upp först nu är vilseledande.

”När löften bryts och förtroendet förlorat så kan inte relationen fortsätta. Det är så det är för mig nu med saker och ting – och det är därför förändring ligger i allas bästa intresse, inte bara mitt egna”.

Foto: Skärmdump, Instagram.














