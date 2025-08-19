Noel Törnqvist har uppgets vara nära franska Brest.

Nu vill en annan klubb in och kapa affären.

Detta i form av Serie A-klubben Como, enligt Foot Mercato-journalisten Santi Aouna.

För omkring tre veckor sedan avslöjade FotbollDirekt att Ligue 1-klubben Stade Brest hade lagt ett större bud på Noel Törnqvist, men Mjällby valde att tacka nej.

Förra veckan skrev Expressen att klubbarna var nära en överenskommelse och att endast detaljer återstod innan affären var i hamn. Prislappen uppgavs då ligga på cirka 36 miljoner kronor.

Nu kommer dock andra bud, från Foot Mercato-journalisten Santi Aouna. Han skriver att Serie A-klubben Como har lagt ett bud på burväktaren och att de vill kapa affären med Brest. Detta samtidigt som Blekinge-klubben sägs vara i långt gångna förhandlingar med den franska klubben.

Sedan tidigare har det stått klart att Mjällby inte vill släppa någon spelare innan den allsvenska säsongen tar slut. Därför är planen för Törnqvist att han ska slutföra säsongen med serieledarna innan han lämnar.

Noel Törnqvist står noterad för spel i 86 matcher med Mjällby AIF där han har hållit nollan vid 28 tillfällen. Hans kontrakt med Maif sträcker sig till och med säsongen 2028.







