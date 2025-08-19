Täby nära jätteskräll – tog ÖFK till straffsparkar

Täby FK spelar till vardags i division två.

Under tisdagen tog man emot superettan-klubben Östersunds FK i kvalet till Svenska cupen.

Då var Stockholmslaget nära en jätteskräll när man tog matchen till straffar – där ÖFK drog det längsta strået.

Täby FK befinner sig, efter 17 omgångar, på en elfteplats i division två Norra Svealand.

Under tisdagen tog man emot Superettan-klubben Östersunds FK – som placerar sig på en 13:e-plats i tabellen.

På Tibblevallens gräsmatta i Stockholm var matchen mållös när domaren blåste för full tid.

Även förlängningen förblev mållös och kvalmatchen till gruppspelet i svenska cupen gick till straffar.

Där skulle Östersund vinna efter att man gjort mål på samtliga fem straffar. Det innebär att superettan-laget är klara för gruppspelet till vintern.