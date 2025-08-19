Alexander Isak var nominerad till årets spelare i den engelska fotbollen – men dök inte upp på galan.

Priset gick dock inte till Newcastle-stjärnan, utan till Liverpools Mohamed Salah.

Det var den tredje gången egyptiern kammade hem priset.

Alexander Isak var en av sex spelare som röstats fram till priset som årets spelare i engelsk fotboll i spelarorganisationens, PFA, regi.

De andra spelarna som var nominerade till priset var Liverpools Mohamed Salah och Alexis Mac Allister, Chelseas Cole Palmer, Arsenals Declan Rice och Manchester Uniteds Bruno Fernandes.

Under tisdagen delades priset ut, men inte till Isak. Istället korades Mohamed Salah till årets bästa spelare i England – för tredje gången i sin karriär.

Däremot blev den svenske stjärnan invald i PFA:s bästa elva för säsongen 2024/25.

Den gångna säsongen stod Salah för 29 mål och 18 assist på 38 ligamatcher – vilket innebar att han vann såväl skytteligan som assistligan.

Årets elva enligt PFA:

Matz Sels; William Saliba, Virgil Van Dijk, Gabriel Magalhães, Milos Kerkez – Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Declan Rice – Mohamed Salah, Chris Wood, Alexander Isak.

Mohamed Salah is the PFA Players’ Player of Year. 🏆#PFAawards pic.twitter.com/fwAaj5k6cz — PFA (@PFA) August 19, 2025



