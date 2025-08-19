Mbappé hjälte i Real Madrids premiärseger mot Osasuna

Under tisdagskvällen gick den första omgången av La Liga i mål.

Detta då Real Madrid tog emot Osasuna på Santiago Bernabéu.

Då blev Kylian Mbappé stor hjälte genom sitt mål från straffpunkten.

Premiäromgången av La Liga-säsongen 2025/26 spände över hela fem dagar, där Real Madrid och Osasuna var sist ut.

De ställdes mot varandra på Santiago Bernabéu i den spanska huvudstaden.

Matchen skulle inte bli någon målrik sådan utan kom istället att avgöras med ett mål i den andra halvleken.

I den 51:a minuten fixade Kylian Mbappé en straffspark åt sitt ”Los Blancos”, vilken han själv tog hand om. Straffen var inga problem för fransmannen att trycka dit och ledningen var Real Madrids, hela vägen in på slutvissla.

Därmed inledde fjolårstvåan i den spanska ligan med tre poäng, och Mbappé med ett mål.