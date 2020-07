Dags för publik nu? Allsvenska stjärnorna positiva till stegring

– Jag följer dansk fotboll, och det funkar ju där. Lyckas man med det där... det är ju inte på andra sidan jorden om man säger så, säger Elfsborgs Johan Larsson.

I flera länder börjar publiken komma tillbaka till arenorna. Allt ifrån full kapacitet (som i extremexemplet Vietnam, där totalt 73 000 personer såg senaste omgångens sju matcher), till mer försiktiga varianter.

I Danmark har man börjat ta in publik igen under sluttampen av säsongen. Ligorna fick godkänt av danska regeringen efter påtryckningar (något FotbollDirekt skrev om förra helgen).

I Sverige så har Folkhälsomyndigheten fått fullt mandat att bestämma takten på ett återöppnande av fotbollen. SEF:s generalsekreterare Mats Enquist förklarade nyligen för FotbollDirekt att man nu vill inleda en dialog med myndigheten om publikstegring.

Men än så länge finns inga möten inbokade. Istället talas det om en presskonferens i augusti där Folkhälsomyndigheten kan kommunicera kring nästa steg.

Samtidigt finns det gott om exempel på andra delar av samhället där många människor opererar på liten yta. Shoppingcentret Gekås i Ullared håller öppet som vanligt och många vittnar om stor trängsel där.

Gårdagens match mellan Elfsborg och Djurgården i Borås spelades inför tomma läktare, men hårda restriktioner för de få som var på plats. Är det dags att lätta lite grann på det nu? Johan Larsson är positiv till en viss publikstegring. Den tidigare Bröndby-kaptenen håller koll på utvecklingen i Danmark och undrar om vi inte kan göra något liknande här:

– Så länge man kan ha kontroll på det, så är det klart att vi vill ha folk här. Det är ju inget snack om det. Jag följer dansk fotboll naturligt nog, och det funkar ju där. Cupfinalen, jag vet inte om det var 10 000 där? Lyckas man med det där... det är ju inte på andra sidan jorden om man säger så, säger Larsson till FotbollDirekt.se.

Det är en annan situation med smittspridning där, men om man kan sätta 2 000 på läktarna här?

– Det känns ju som att det finns plats för det. Det vill man ju gärna. Hur f-n ska jag uttrycka det här utan att få halva Sverige efter mig?

– Men det är klart att vi hoppas och tänker att det borde vara läge att utvärdera snart. Med tanke på de restriktioner som finns, och som du säger, i andra sammanhang... på Ullared släpper de fram folk, nattklubbar, you name it.

– Här är vi utomhus och man hoppas väl att smittspridningen är lite mindre utomhus. Kan man sitta på betryggande avstånd och se till att det inte blir köer... så det klart att man hoppas de kan ta en diskussion om det. Och är det inte läge så är det inte läge.

Djurgårdens lagkapten Jesper Karlström saknar att ha publiken med sig.

När känner du att det kan sitta några tusen på en sådan här arena och titta?

– Det känns ju som att det skulle kunna gå med tanke på hur det ser ut på andra ställen (i samhället). Men det är väl mycket allt runtomkring, hur det ska gå till, vakter och allting. Man hoppas ju så snart som möjligt såklart. Nu har man vant sig lite, men man saknar publiken, säger Karlström.

På vilket sätt har man vant sig?

– När man kommer in på uppvärmningen och det är helt dött. Det har man ju lärt sig hantera nu. Men det är den känslan man saknar, atmosfären. Som mot Falkenberg när vi gör mål i sista minuten, det hade varit ganska häftigt, om det hade varit fullsatt där. Man saknar det.

PATRICK EKWALL - ANTON ZETTERMAN