Honkavaara med Sawo-besked – skadade sig under derbyt

Zakaria Sawo fanns inte med i Djurgårdens trupp mot FC Järfälla.

Jani Honkavaara vet dock inte hur länge anfallaren blir borta.

– Jag vet inte, säger han till Fotbollskanalen.

Djurgårdens IF besegrade FC Järfälla med 4–1 under onsdagskvällen och säkrade således en plats i gruppspelet i Svenska cupen nästa år.

I matchtruppen saknades Zakaria Sawo och Jani Honkavaara berättar efter att det rör sig om en skada.

Exakt hur allvarlig och hur länge han blir borta är dock osäkert.

– Jag vet inte. Det är en skada som han skulle kunna spela med, men med stor smärta. Så vi får se, säger han till Fotbollskanalen.

Sawo ådrog sig skadan i derbyt mot AIK berättar Dif-tränaren.

– Han skadade sig när han halkade ut från Strawberry Arenas gräsmatta. För han sprintade och sen är det hårt underlag utanför själva gräsmattan, så det var så det uppstod.