Uppgifter: Lyon har erbjudits Timo Werner

RB Leipzig ser ut att välja göra sig av med Timo Werner.

Nu uppges franska Lyon ha erbjudits att köpa tysken.

Detta enligt franska Foot Mercato.

Timo Werner är tillbaka i RB Leipzig efter ett och ett halvt år på lån hos Tottenham, men han ser inte ut att bli kvar i den tyska toppklubben.

Leipzig ser ut att vilja sälja anfallaren och enligt franska Foot Meracato så har Lyon blivit erbjudna Werner.

Klubben sägs vara intresserade, men samtidigt har de ingen stress att agera enligt uppgifterna.

Stade Rennes uppges också vara ett alternativ för tysken, vars kontrakt med Leipzig går ut nästa sommar.